Türk Kızılay İstanbul Şubesince başlatılan '81 il 81 anaokulu' projesi kapsamında 44'üncü anaokulu Malatya'da eğitime başladı

Okula ise 2017 yılında Şırnak'ta şehit düşen Yarbay Songül Yakut'un ismi verildi.

Eski başbakanlardan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın öncülüğünde okul öncesi eğitime destek vermek amacıyla başlatılan '81 il 81 Anaokulu' projesi kapsamında Malatya'da yapımı tamamlanan 44'üncü anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Yavuz Selim mahallesinde hayırsever iş adamı Ahmet Çalık'ın desteği ile Kızılay tarafından yapılan anaokuluna ise 2017 yılında Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalktıktan kısa süre sonra düşen helikopterde şehit olan ve jandarma tarihinde ilçe komutanlığına atanan ilk kadın olan Yarbay Songül'ün adı verildi.

Kızılay İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli'nin açılış konuşması ile başlayan törende daha sonra söz alan Kızılay Denetleme Kurul Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan Semiha Yıldırım'a teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise en önemli yatırımların insana yapılan yatırım olduğunu ifade ederek, "Eğer bir millet kendi geleceğinden emin olmak istiyorsa, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlere yatırım yapmamız gerekiyor. Onları en iyi şekilde yetiştirerek ülkemizin geleceğinden emin olmalıyız" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş da Malatya'da anaokuluna gitme oranını daha yukarı taşımak için gayret içerisinde olduklarını belirterek, hem anaokullarının sayısının hem de kalitesinin artırılması adına bu yıl 15 yeni anaokulu inşaatına en kısa sürede başlayacaklarını söyledi. Son olarak söz alan Semiha Yıldırım ise Şehit Songül Yakut' anarak başladığı konuşmasında temennilerinin önümüzdeki eğitim-öğretim yılında 81 ile 81 anaokulu açmak olduğunu dile getirdi.

Malatya'da hayata geçirdikleri anaokulunun yapımına destek veren işadamı Ahmet Çalık'a teşekkür eden Yıldırım, "Hemşehrimiz Ahmet Bey burada olsaydı eğer bir anaokulunun daha sözünü alacaktık kendisinden. Bizleri yarı yolda bırakmazlar İnşallah' dedi.

Konuşmaların ardından minik öğrenciler yaptıkları resimleri Semiha Yıldırım ve şehidin annesi Sebahat Yakut'a hediye etti. Sahneye çıkan Şehit Yakut'un annesi Sebahat Yakut, kızının adını yaşan herkese teşekkür ederek, "İnşallah burada okuyan çocuklar da nenim kızım gibi akıllı olsun üzmesinler ailelerini, her zaman çalışsınlar. Kuzum beni hiç üzmedi' diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşanan duygu dolu anların ardından törene katılına protokolün de katılımı ile kurdele kesildi ve Şehit Songül Yakut Kızılay Anaokulu eğitim öğretime açıldı.

Şehit Yarbay Songül Yakut Kızılay Anaokulunun açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Kızılay Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Umut Yalçın ile Şehit Songül Yakut'un annesi Sebahat Yakut ve davetliler katıldı. İHA

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