Türk Kızılay, İzmir'de 250 bin kişilik yemek dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay, İzmir'de 250 bin kişilik yemek dağıttı

12.11.2020 11:05
Türk Kızılay, İzmir'de 250 bin kişilik yemek dağıttı, System.String[]

Türk Kızılay, depremin hemen ardından İzmir'de kurduğu aşeviyle depremzedelere yaklaşık 250 bin kişilik yemek dağıttı.

Türk Kızılay, depremin hemen ardından İzmir'de kurduğu aşeviyle depremzedelere yaklaşık 250 bin kişilik yemek dağıttı.

İzmir'deki depremin ardından seferber olan Türk Kızılay, İzmir'in Buca ilçesindeki Afet Yönetim Merkezi'nin bahçesinde, depremden yaklaşık 3 saat sonra aşevi kurdu.

Depremzedelere her öğün 3 çeşit yemek çıkaran Türk Kızılay, 20 noktada hizmet vermeye devam ediyor.

Beslenme uzmanlarının denetiminde hazırlanan yemekler, gönüllüler tarafından dağıtılıyor.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Gazi Alataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir depreminin hemen ardından Genel Başkanlık binasında toplantı yaptıklarını, depremden 7 dakika sonra da enkaz alanlarına gitmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Depremden 21 dakika sonra Türk Kızılay ekiplerinin Ankara'dan İzmir'e yola çıktığını hatırlatan Alataş, şunları kaydetti:

"Hazırlanan Afet Eylem Planı'nda Türk Kızılay olarak bize, beslenme ana çözüm ortağı görevi verildi. Depremden bugüne kadar bölgede 750 bin kişilik yemek dağıtımı yapıldı. Bunun 250 binden fazlasını Türk Kızılay olarak biz üstlendik. İlk günlerde 49 noktada hizmet verirken, şimdi ise 20 noktada vatandaşlarımıza ikram araçlarımızla sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Çadırlarda belirlenen 15 çölyak hastası için glütensiz yemek servisi yapıyoruz. Bu hizmetimiz depremzedelerin konteyner kente geçmesine kadar devam edecek."

Alataş, deprem bölgelerinde yemeğin çok önemli olduğunu, depremzedelere en kaliteli ve hijyenik yemeği sunabilmek için ekiplerin 24 saat aşevinde görev yaptığını aktardı.

İzmir gönüllü oldu

İzmirlilerin bu süreçte kendilerine çok büyük destek verdiğini anlatan Alataş, "Depremin yaşandığı günden bu yana 2 binden fazla kişi Türk Kızılay gönüllüsü olmak için bize başvurdu. Günde ortalama 400 ila 750 gönüllü bize alanda destek veriyor. Bunun dışında kent insanı bize bireysel bağışlarda bulundu. İzmir halkına çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel dayanışma örneği gösterdi." diye konuştu.

Alataş, yemek dağıtımın dışında depremden olumsuz etkilenen 1500 kişiye psikolojik destek verdiklerini de kaydetti.

Kızılay, İzmir, Buca, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, İzmir'de 250 bin kişilik yemek dağıttı - Son Dakika


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