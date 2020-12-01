Türk Kızılay, İzmir'de gönüllü öğrenciler ile Okul Güzelleştirme Projesi yürüttü - Son Dakika

Türk Kızılay, İzmir'de gönüllü öğrenciler ile Okul Güzelleştirme Projesi yürüttü

01.12.2020 10:51
Türk Kızılay, İzmir'de gönüllü öğrenciler ile Okul Güzelleştirme Projesi yürüttü, System.String[]

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, dezavantajlı bölgelerdeki 3 eğitim kurumunda "Okul Güzelleştirme Projesi" gerçekleştirdi.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi, dezavantajlı bölgelerdeki 3 eğitim kurumunda "Okul Güzelleştirme Projesi" gerçekleştirdi.

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Ortaokulu, Mustafa Rahmi Balaban İlkokulu, Kadifekale İnkılap İlk ve Ortaokulu'nun belirlenen duvarlarının mahalle sakinleri, sığınmacı öğrenciler ve velilerin katılımıyla boyandığı bildirildi.

Açıklamada, "Okul Güzelleştirme Projeleri boyunca gözlemlendiği üzere öğrenciler kendi okullarına katkı sağlamanın ve okullarında kalıcı bir iz bırakmanın, Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi de hem duvarlara hem de çocukların hayatlarına bir miktar renk katmanın heyecan ve mutluluğunu yaşamıştır. " ifadeleri kullanıldı.

Kızılay, İzmir, Okul, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, İzmir'de gönüllü öğrenciler ile Okul Güzelleştirme Projesi yürüttü - Son Dakika


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