Türk Kızılay İzmir'de günlük 8 bin kişiye iftar veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay İzmir'de günlük 8 bin kişiye iftar veriyor

27.04.2022 16:35

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, hayırseverlerin desteğiyle ramazan ayı boyunca günlük 8 bin kişiye iftar yemeği hazırladıklarını, şimdiye kadar 9 bin de gıda kolisi dağıtıklarını söyledi.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, hayırseverlerin desteğiyle ramazan ayı boyunca günlük 8 bin kişiye iftar yemeği hazırladıklarını, şimdiye kadar 9 bin de gıda kolisi dağıtıklarını söyledi.

Baykalmış, AA muhabirine, ramazan ayında kentte yürütülen yardım kampanyası hakkında bilgi verdi.

İzmir'in son 2 yıldır deprem ve salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini aktaran Baykalmış, ihtiyaç sahiplerine dokunabilmek için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini ifade etti.

Halkın desteğiyle "alan el ile veren el" arasında köprü olma vazifesi üstlendiklerini vurgulayan Baykalmış, "İzmir'de de 15 şubemiz, temsilciliklerimizle beraber mağdurların ve mazlumların yanında olmaya devam ediyoruz. Ramazan dolayısıyla saha faaliyetlerimiz ciddi manada arttı. Hem ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hem de elindeki imkanlarını, fitresini, zekatını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için İzmirli hemşerilerimizin Türk Kızılayı tercih etmeleri bizim için onur." diye konuştu.

Aşevi araçlarıyla 4 çeşit sıcak hazırladıklarını aktaran Baykalmış, gıda kartı ile de yardım kolisi dağıttıklarını kaydetti.

Baykalmış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayırseverlerin desteğiyle ramazan ayı boyunca günlük 8 bin kişiye iftar yemeği hazırladık, şimdiye kadar 9 bin de gıda kolisi dağıtık. Bu yemekleri İzmir'in farklı yerlerinde ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalarak, sokaklarda masalar kurarak bu ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bağışçılarımızın verdiği desteklerle giyim noktasında ihtiyaçları çözmek için yine bir köprü vazifesi üstlendik. Yapmış olduğumuz sosyal projelerin içerisinde yetimlere bağışçılarımız dolayısıyla bizlere emanet edilen bağışlarımız vardı. Onları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bereketli bir ramazan geçirdik. En büyük arzumuz hem yurt dışında hem yurt içinde insani yardımların ve bu konuda bizleri destekleyen milletimizin desteklerinin artarak devam etmesi."

Baykalmış, Ramazan Bayramı'nda da Türk Kızılay Genel Merkezi ve bağışçıların desteğiyle yaklaşık 5 bin haneye 500'er liralık nakdi yardım ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği Türk Kızılay, Afganistan'daki yetim ve yoksullara iftar verdi Türk Kızılay, Afganistan'daki yetim ve yoksullara iftar verdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay İzmir'de günlük 8 bin kişiye iftar veriyor - Son Dakika


Son Dakika
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:34:56. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Kızılay İzmir'de günlük 8 bin kişiye iftar veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement