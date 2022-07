Türk Kızılay, İzmir'de her gün 100 aileye kurban eti ulaştırıyor

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, kentte her gün 100 aileye kurban eti ulaştırdıklarını bildirdi.

Türk Kızılay İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, kurumun 800 gramlık konserve haline getirilen kurban etlerinin kavurma halinde yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine her gün ulaştırdığı anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, şunları kaydetti:

"Bu yıl Türk Kızılay Türkiye genelinde 50 bin kurbanlık bağışı aldı. Bağışlar Et ve Balık Kurumunun entegre tesislerinde işlenerek, 800 gramlık konserveler halinde muhafaza ediliyor. Böylelikle kurban bağışlarının bereketi bir yıla yayılıyor. Kurban payları Kızılay'ın 550 şubesinde, bu paylar dağıtılıyor. İzmir'de de Ödemiş'ten Beydağ'a kadar, köylere varana kadar her yere ulaşabilecek bir çalışma şemamız var. 800 gramlık bu konserveler yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bugün halihazırda her gün 100 aileye ulaşıyoruz. Geçen yılın kurban bağışlarını hala dağıtıyoruz. Örneğin bu Ramazan Bayramı'nda binlerce vatandaşa et ve kavurma sofraları kurarak onlara bu paylaşma duygusunu hissettirdik."