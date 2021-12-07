Türk Kızılay İzmir Şubesi yılbaşı kermesi düzenleyecek - Son Dakika

Türk Kızılay İzmir Şube Kadın Teşkilat Başkanı Gözde Birman, 11 Aralık'ta geliri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin onarımında kullanılmak üzere yılbaşı kermesi düzenleyeceklerini söyledi.

İzmir Şube Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Birman, kadın kolları olarak yaklaşık 2 ay önce göreve başladıklarını belirtti.

İlk projelerinin yeni yıl kermesi olduğunu belirten Birman, "11 Aralık Cumartesi günü saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında Kültürpark Tenis Kulübü'nde yılbaşı kermesi düzenleyeceğiz. 30 stantla sınırlı tutulan kermesimize yoğun talebin olması bizleri mutlu ediyor. Stantlarımız ücretsiz verilip kardan sadece yüzde 20 bağış alınacaktır. Tüm İzmirlileri kermesimize bekliyoruz. Kermesin tüm geliri kent genelinde tespit edilen 10 evin bakım ve tadilatına aktarılacak. Kermesimizi yılda 4 kez yapmayı planlıyoruz." dedi.

Birman, kentteki kadınların 365 gün hizmet alabileceği bir kadın dayanışma merkezi kurmak istediklerini bu projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını aktardı.