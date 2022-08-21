Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor - Son Dakika
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Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

21.08.2022 12:16
Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Türk Kızılay, kadın afet gönüllülerine afetlere hazırlıklı olma ve afetzedelere yardım ulaştırmada uzmanlaşmaları amacıyla eğitim vermeye başladı.

Türk Kızılay, kadın afet gönüllülerine afetlere hazırlıklı olma ve afetzedelere yardım ulaştırmada uzmanlaşmaları amacıyla eğitim vermeye başladı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre Kızılay, kadın gönüllülere, bölge bölge oluşturulan "Kızılay Kadın Afet Gönüllüsü Yetiştirme Kampı" çalışmalarıyla afete müdahale eğitimini uygulamalı olarak veriyor.

Kuruluşunun ilk yıllarından bu yana kadın gönüllülerin desteğini alan Türk Kızılay, Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kızılay Akademi Başkanlığı ve Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü ortak koordinasyonundaki eğitim kapsamında kadın gönüllülere, afet malzemelerini tanıma, haberleşme, afetlerde beslenme ve ilk yardım konularını anlatıyor.

Gönüllüler, teorik eğitimlerinin yanı sıra çadır kuruyor, afet yemeği hazırlıyor ve ilk yardım çalışması yapıyor.

Türk Kızılaya gönüllü olmak isteyenler "gonulluol.org" adresini ziyaret ederek kayıt olabiliyor. Gönüllüler profilini doldururken, afet ve acil durum, çevre gibi faaliyetlerden görev almak istediklerini seçebiliyor.

Profil bilgilerini dolduran gönüllülerin kendisine atanan çevrim içi eğitimleri de tamamlaması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor - Son Dakika

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