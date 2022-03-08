Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik - Son Dakika
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Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik

08.03.2022 22:50

Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlikİSTANBUL Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Bayrampaşa'da sinemaya gidememiş 150 dezavantajlı kadını Dilberay filminde buluşturarak anlamlı bir...

Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik

İSTANBUL Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Bayrampaşa'da sinemaya gidememiş 150 dezavantajlı kadını Dilberay filminde buluşturarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Türk Kızılay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çeşitli nedenlerle sinemaya gidememiş 150 kadın Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı organizasyonuyla Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul'da Dilberay filmini izlemek için bir araya geldi. Etkinliğe Türk Kızılay Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Nilhan Kösen Ayan ile Dilberay filminin başrol oyuncusu sanatçı Büşra Pekin de katıldı. Pekin, etkinlik boyunca kadınlarla beraber bol bol fotoğraf çektirdi. Ayrıca sanatçı Pekin'e Kızılay Kadını Rozeti ve etkinliğe desteği için plaket takdim edildi.

"Bugün herkes için güzel bir gün oldu"

8 Mart için hep emekçi kadınlar günü diye belirtildiğini ancak tüm kadınların emekçi olduğunu dile getiren Türk Kızılay Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Nilhan Kösen Ayan, "Bugün uzun zamandır kendine vakit ayıramayan, birkaç saatte olsa zaman ayırıp sinemaya gelemeyen kadınlarımızı bir araya getirmek istedik. Kadınlarımıza en çok hangi filme gitmek istiyorsunuz diye sorduğumuzda bize Dilberay olduğunu söylediler. Dilberay güçlü kadının simgesi ve Büşra Pekin'in muhteşem performansıyla sinemada hayat buldu. Büşra hanım bundan sonra Kızılay Kadını üyesi oldu. Bütün kadınlarımızla bir araya geldi. Hepsinin Büşra Pekin ile sohbet etmek gibi bir şansı oldu. Bugün herkes için güzel bir gün oldu. Umarım bugünden sonra kadınlarımız evlerine mutlulukla gidecekler. 8 Mart için hep emekçi kadınlar günü diye özellikle belirtilir ama bence bütün kadınlar emekçi. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bugün burada güzel hanımefendilerle ile birlikte olmak benim için çok anlamlı"

Dilberay filmiyle burada olmanın çok anlamlı olduğunu ifade eden sanatçı Büşra Pekin, "Bugün burada güzel hanımefendilerle ile birlikte olmak benim için çok anlamlı. Dilberay filmi ile özellikle burada olmak bir başka. Çünkü Dilber Ay çok büyük zorluklardan geçmiş fakat pes etmemiş, mücadelesini sürdürmüş ve çok umut dolu bir yere doğru hayatını götürmüş. Ondan ilham alacağımız çok fazla şey var. Filmi izleyen herkese umut olmasını diliyorum. Böyle bir günde çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Dilber ablamızda bizi duyuyorsa, görüyorsa ona teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi iletiyoruz. Rahmet diliyorum kendisine" dedi.

Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik
Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik
Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı etkinlik - Son Dakika


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