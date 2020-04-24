Türk Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Türk Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi

6 saat önce

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Kastamonu Üniversitesi Yerleşkesi'nde öğrenciler tarafından beslenen sokak hayvanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çekmeye başladı.

Kampüste yaşayan sokak hayvanlarının yardımına Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları yetişti. Kampüsteki sokak köpeklerini besleyen gönüllüler, şehrin kenar mahallelerindeki kedi ve köpeklere de yiyecek verdi.

Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle hem insanların hem de diğer canlıların zor günler geçirdiğini söyledi.

Bu süreçte sadece insanlara ulaşmadıklarını belirten Perk, "İhtiyaç sahibi dediğimizde sadece insanlar aklımıza gelmiyor. Sokakta yaşayan canlılar da ihtiyaç sahibi. Koronavirüsten dolayı dışarı çıkamayan insanlar sokaktaki hayvanları besleyemediği, üniversitede okuyan öğrenciler de tatil dolayısıyla evlerine gittiği için aç kaldılar. Biz de onları besledik." dedi.

Yardıma bundan sonra da devam edeceklerini dile getiren Perk, "Kızılay, Türk insanının yardımları ile ayakta kalan bir dernek. Tüm insanların ramazanını kutluyorum. Yardımlarınızı bekliyoruz. Fitre ve zekat gibi desteklerinizi ihtiyaç sahiplerine iletmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Esma Kuruoğlu Ahlatcıoğlu da tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi

Kastamonu, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:41 Kaynak: AA

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