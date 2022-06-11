Türk Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısı İzmir'de yapıldı

Türk Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısı, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımıyla İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye'deki 7 bölge için 7 farklı projenin görüşüldüğü toplantının ardından kurul üyeleri Kızılay Urla Kadın Teşkilatının Urla İmam Hatip Ortaokulu salonunda düzenlediği etkinliğe katıldı.

Modacı Hakan Akkaya tarafından geri dönüşüm malzemelerinden tasarlanan ve Kızılay Kadın gönüllüleri tarafından dikilen kıyafetler, Urlalı özel çocuklar (Engelsiz Yüreklerimiz) tarafından sergilendi.

Urla Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerince çalıştırılan Urlalı özel çocukların da bir konser verdiği programda bir konuşma yapan Fatma Meriç Yılmaz, Urlalı özel çocuklar tarafından gerçekleştirilen konserden çok duygulandığını belirterek, "O çocuklar hepimizin çocukları, hepimizin emaneti. Ben iyi ki Kızılay çatısı altında buluşma imkanı bulmuşlar diye dua ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık ise Urlalı özel çocukların katılımıyla gerçekleştirdikleri "Hayata Bağlan" projesine ilişkin,"Annelerimiz olmasa bu projemiz yürüyemezdi." dedi.