Türk Kızılay, kadın yükümlü ve gönüllülerin ürettiklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika

Türk Kızılay Ankara Şubesince başlatılan "Yeni Başlangıçlar Yeni Umut" projesiyle yükümlü ve gönüllü kadınların ürettiği sebze, meyve ve el emeği ürünler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, her hafta 40 kadın yükümlü ve gönüllü, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bahçesinde taze sebze ve meyve yetiştiriyor.

Toplanan ürünlerin bir kısmı huzurevleri, Sevgi Evleri ve Kızılay Aşevine, bir kısmı da reçel ve konserve yapılarak ihtiyaç sahipleri ile öğrencilere dağıtılıyor.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki dikiş atölyelerinde üretilen maske, sevgi bohçası ve çeşitli el işi ürünler de yine ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Direktörü Nurdal Durmuş, çalışmalara şu ana kadar 820 gönüllünün katıldığını, gönüllüler arasında eşi hapiste olan kadınların da olduğunu belirtti.

Çalışmalar sayesinde bu kişilerin kendi ayakları üzerinde durduğunu aktaran Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Yükümlüler ve kadın gönüllülerimizin birlikte yürüttüğü bu çalışmalar kendilerine ekonomik ve psikolojik bir destek sağlıyor. Burada öyle bir çalışma var ki hem üretene hem de tüketene yarıyor. Üreten rehabilite oluyor, meslek sahibi oluyor, tüketen ihtiyaç sahibi olduğu için ekonomik olarak fayda sağlıyor."