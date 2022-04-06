Türk Kızılay Kahramanmaraş'ta gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Genç Kızılay Kahramanmaraş Şubesi tarafından "Hilal Olsun Türkiye" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi 97 aileye gıda kolisi yardımında bulunuldu.

Genç Kızılay ve gönüllüleri hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması için yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda gönüllüler Erkenez mahallesinde 97 aileye ramazan yardım kolisi dağıttı.

Genç Kızılay Kahramanmaraş İl Başkanı Gamze Gezinir, yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.

Yardım faaliyetlerinin şuanda 4 ilçede sürdüğünü aktaran Gezinir, "Şuan da Erkenez Mahallesi'nde Genç Kızılay gönüllülerimizle birlikte 97 ailemize ramazan yardım kolisi ve giyim yardımında bulunduk. Bu yardımlarımız ramazan ayı boyunca çalmadık kapı kalmayana kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.