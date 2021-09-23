Türk Kızılay Kahta Şubesi törenle açıldı - Son Dakika

Türk Kızılay Kahta Şubesinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan şube başkanı Tefik Sivil, gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsederek, "1868 yılından beri necip milletimizin teveccühleri ile tüm dünyada ırk, dil ve din ayrımı yapmaksızın yardıma koşmaktadır. Kızılay aynı şevk ve aşk ile hem ülkemizde hem de dünyanın her yerinde yardımlarını, desteklerini sürdürmektedir. Yardım organizasyonu birlik ve gönüllülük işidir. Bizlerde bu birlik içerisindeki görevimizi gönüllü olarak yerine getirmek için mayıs ayı itibariyle Kızılay Kahta şubesini tüm Kahta halkı adına kurduk. Kuruluşumuzdaki asıl gaye, hiç kimseyi ayırt etmeden yardıma muhtaçlara yardım etmek ve bir daha yardıma muhtaç olmaması için rehberlik etmektir. Bunun yanında mazlumlara yardım eli uzatmak isteyen tüm bağışçılarımız ile yardıma muhtaçlar arasında köprü vazifesi görmek bir diğer gayemizdir." dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'da hayırlı olması dileklerinde bulunarak, ilçede güzel hizmetler yapacağına inandığını ifade etti.

Kaymakam Selami Korkuta ise tüm gönüllülere teşekkür ederek, "Devletimizin bütün kurumları ile halkımıza hizmet için seferber halindeyiz. Kızılay şubesinin açılması bizleri mutlu ediyor. Kahta halkına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Program dua edildikten sonra kurdele kesimi ile sona erdi.