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Türk Kızılay Kahta Şubesinde, Sevil yeniden seçildi - Son Dakika

Türk Kızılay Kahta Şubesinde, Sevil yeniden seçildi

20.02.2022 15:43
Türk Kızılay Kahta Şubesinde, Sevil yeniden seçildi

Türk Kızılay Kahta Şubesi Başkanı Mehmet Tevfik Sivil, tekrar başkanlığa seçildi.

Türk Kızılay Kahta Şubesi Başkanı Mehmet Tevfik Sivil, tekrar başkanlığa seçildi.

Kızılay Şube binasında yapılan kongrede tek aday olarak giren Mehmet Tevfik Sivil 54 üyenin 40'ın oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Sivil, burada yaptığı açıklamada, "Çok kısa sürede yeni oluşturduğumuz ekip ile çok güzel hizmetlere imza attık. Bu işi gönülden yapmakla kendilerini sorumlu hisseden arkadaşlarımız yüzlerce haneye nakdi, kılık kıyafet, gıda ve benzeri yardımları muhtaç ailelerimize ulaştırarak yolumuza emin adımlar ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Beni bu göreve tekrar layık gören, kendilerine hizmet etmeyi şiar edinen yönetim kurulu ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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Mehmet Tevfik, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Kahta Şubesinde, Sevil yeniden seçildi - Son Dakika


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