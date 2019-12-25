Türk Kızılay kara kışta ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Türk Kızılay kara kışta ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Son Dakika

Türk Kızılay kara kışta ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

6 saat önce

Türk Kızılay, kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine yakacak, giysi ve gıda yardımında bulunuyor.

Türk Kızılay kara kışta ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor, System.String[]

Türk Kızılay, kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine yakacak, giysi ve gıda yardımında bulunuyor.

Dünyanın her köşesinde mazlum ve mağdurların yanında olan Türk Kızılay, kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, ısınmak için yakacak bulamayan ihtiyaç sahibi aileler için seferber oldu.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, mahalle mahalle dolaşarak belirledikleri ailelere, ihtiyaçları doğrultusunda yardım ulaştırıyor.

Gönüllüler, Afganistan, İran ve Suriye'den gelenlerin de aralarında bulunduğu 2 bin aileye, hayırseverlerin destekleriyle temin edilen kömür, soba, odun, ev eşyası, halı ve gıda kolilerini ulaştırıyor. Ayrıca kentteki 3 bin aileye her gün sıcak yemek dağıtılıyor.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece kışın değil yılın tamamında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kış mevsimiyle ailelerin ihtiyaçlarının arttığını belirten Tatlı, "Yoksul aileler için gece gündüz çalışıyoruz. Kızılayın ulaşmadığı hiçbir ev bırakmamayı hedefliyoruz. Halı, kömür ve yakacakla ilgili 5 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Sadece Ağrı merkezde değil, ilçelerimizde de yardım faaliyetlerimizi yürütüyoruz." dedi.

Kızılay, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhsatsız çalışan kömür ocağında göçük
Uzun namlulu silahını temizlemek isteyen özel harekat polisi, silahın ateş alması sonucu şehit oldu Twitter'da 17 milyon kullanıcıyı etkileyen bir açık keşfedildi! Türkiye'den de kullanıcılar var Şampiyonlar Ligi'ne G.Saray damgası! Liste açıklandı

Son Dakika Haberleri
18:02 Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi - Son Dakika Haber
18:01 Erdoğan Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz -2 - Son Dakika Haber
18:01 Seyir halindeyken halk otobüsünün kırılan kapısından düştü - Son Dakika Haber
17:59 Kastamonu'da yasak olan "tırıvırı" ile avlanan 4 kişi yakalandı - Son Dakika Haber
17:56 Akçakale ve Ceylanpınar'a doğalgaz müjdesi - Son Dakika Haber
17:12 Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu - Son Dakika Haber
17:08 CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:10:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay kara kışta ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]