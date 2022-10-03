Türk Kızılay Karabük Kadın Teşkilatı Başkanı Fatma Zehra Acar, yaptığı açıklamada, her geçen gün oturarak daha fazla zaman geçirildiğini söyledi.

Tarihi Çarşı'da bir araya gelen Kızılay üyeleri ve gönüllüler, "sağlığa yürüyoruz" sloganıyla Tabakhane'ye kadar yürüdü.

Kaynak: AA

Karabük, Kızılay, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.