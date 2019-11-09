Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç Açıklaması
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç Açıklaması

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç Açıklaması

7 saat önce

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, "Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak il genelinde nerede bir ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa imkanlar ölçüsünde yanlarında olmaya çalışıyoruz.

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç Açıklaması, System.String[]

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, "Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak il genelinde nerede bir ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa imkanlar ölçüsünde yanlarında olmaya çalışıyoruz." dedi.

Büyükgenç, Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Kızılay Karabük Şubesi olarak ramazan ayında 2 bin aileye gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımlarının devam ettiğini belirten Büyükgenç, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı vesilesi ile vekaletle kurban kesiminde geçmiş yıllara oranla yaklaşık 3 kat bir artış gösterdik. Butik sevgi mağazamızdan yaklaşık 3 bin kişiye 9 bin parça kıyafet verdik. Camisi yanan bir köyümüze çadır mescit kurduk. Evi yanan 7 vatandaşımıza konteyner ev verdik. İhtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek yardımımız devam etmektedir. Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak il genelinde nerede bir ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa imkanlar ölçüsünde yanlarında olmaya çalışıyoruz."

Kızılay, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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