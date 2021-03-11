Türk Kızılay Karabük Şubesi kalça çıkığı olan bebeğe ihtiyacı olan cihazı ulaştırdı - Son Dakika

Türk Kızılay Karabük Şubesi Genç Kızılay Karabük ekibi, kalça çıkıklığı olan 1 yaşındaki bebeğin ihtiyacı olan cihazı ailesine ulaştırdı.

Genç Kızılay Karabük İl Başkanı Ömer Çölova, yaptığı açıklamada, genç Kızılay ekibinin, ailenin başvurusu üzerine Kızılay Karabük Şube Başkanlığı öncülüğünde gönüllü kadınlar koordinasyon birimi ile ortak çalışarak ailenin ihtiyacı olan cihazın hayırsever tarafından kısa bir süre içerisinde temin edildiğini söyledi.

Cihazın yaklaşık 6 ay boyunca günde 17-18 saat bebeğin vücudunda takılı kalacağını belirten Çölova, "Allah tüm hasta çocuklarımıza acil şifalar versin. Bu başarıları için Genç Kızılay ekibime, desteklerinden dolayı Türk Kızılay Karabük Şube Başkanlığımıza ve asıl bu cihaza ulaşmamıza destek olan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.