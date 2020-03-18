Türk Kızılay Karabük Şubesinde görev değişikliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Karabük Şubesinde görev değişikliği - Son Dakika

Türk Kızılay Karabük Şubesinde görev değişikliği

6 saat önce

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, görevini Dursun Yeşiloğlu'na devretti.

Türk Kızılay Karabük Şubesinde görev değişikliği, System.String[]

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, görevini Dursun Yeşiloğlu'na devretti.

Şube başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükgenç'in işlerinin yoğunluğu ve doktora çalışmaları nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Büyükgenç, işlerinin yoğunluğu ve doktora çalışmaları gerekçesiyle görevinden istifa etmiştir. Tüzük gereği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Dursun Yeşiloğlu oy birliğiyle Türk Kızılay Karabük Şube Başkanlığı görevine seçilmiştir." ifadesine yer verildi.

Dursun Yeşiloğlu, Karabük, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:20 Kaynak: AA

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