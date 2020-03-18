Türk Kızılay Karabük Şubesinde görev değişikliği - Son Dakika

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Türk Kızılay Karabük Şubesinde görev değişikliği
6 saat önce
Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, görevini Dursun Yeşiloğlu'na devretti.
Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, görevini Dursun Yeşiloğlu'na devretti.
Şube başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükgenç'in işlerinin yoğunluğu ve doktora çalışmaları nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Büyükgenç, işlerinin yoğunluğu ve doktora çalışmaları gerekçesiyle görevinden istifa etmiştir. Tüzük gereği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Dursun Yeşiloğlu oy birliğiyle Türk Kızılay Karabük Şube Başkanlığı görevine seçilmiştir." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:20 Kaynak: AA
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