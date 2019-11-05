Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Karabük Şubesinden mevlit
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Karabük Şubesinden mevlit

Türk Kızılay Karabük Şubesinden mevlit

6 saat önce

Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından bağışcılarının ruhuna ve ruhaniyetlerine yönelik Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve mevlit programı düzenlendi.

Türk Kızılay Karabük Şubesinden mevlit, System.String[]

Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından bağışcılarının ruhuna ve ruhaniyetlerine yönelik Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve mevlit programı düzenlendi.


Esentepe Mahallesi Yeşil Camisi'nde öyle namazı öncesi düzenlenen programa, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Defterdar Osman Koçaş, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özalp, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü İsmail Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, PTT Başmüdürü Şükrü Elmas, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç ve yönetim kurulu üyeleri ile mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yapılan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve mevlit programı sonrası katılımcılara ikramda bulunuldu. - KARABÜK

Esentepe Mahallesi, Kızılay, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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