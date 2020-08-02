Türk Kızılay Karamürsel'de 300 aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 300 aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımsever vatandaşlar tarafından şubelerine gönderilen kurban etini 300 ihtiyaç sahibi aileye hazırladıkları beşer kilogramlık paketlerle dağıttıklarını söyledi.

Kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Alemdar, "Kızılay'a gelen kurban etleri, AŞ evimizde ekiplerimiz tarafından hazırlanarak 300 ihtiyaç sahibi ailenin sofralarına taşındı. 4 kişiden bir aileyi düşünürsek 1200 kişi dağıttığımız kurban etlerinden faydalanmıştır. Amacımız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek." diye konuştu.

Alemdar, yemeklerde kullanılan başta kuru gıda olmak üzere tüm malzemelerin bağışlarla temin edildiğini belirterek, "Her yıl yüzlerce vatandaşın adak kurbanının kesildiği AŞ evlerinde yemekler kurban etleriyle pişirildikten sonra geniş bir kitleye dağıtılmış oluyor." dedi.