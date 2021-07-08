Türk Kızılay Karasu Şubesi gönüllüleri çocuklara sürprizler hazırladı - Son Dakika

Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi ve Kızılay gönüllüleri Şehit Ferhat Sözer ilk ve ortaokulunun bahçe duvarlarına çocukları mutlu edecek birbirinden eğlenceli figürler çizdi.

Ayrıca bir bağışçının hediye ettiği dünya ve Türk klasiği kitapları okul kütüphanesine bağışladılar.

"Bağışçıların yardımı"

Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi ve gönüllüler, Şehit Ferhat Sözer ilk ve ortaokulunda boyama çalışması yaptı. Çalışmada okulun bahçe duvarları boyandı. Eğlenceli figürler çizildi, rengarenk desenlerle duvarlar süslendi. Ayrıca 5 set Türk klasikleri, 5 set de dünya klasikleri kitapları da bir bağışçının yardımı ile okula teslim edildi.

"Temel eğitim"

Adem Ekşi, "Çocukların kalbine giden yolun eğitimden ve sevgiden geçtiğini bildiğimiz için böyle bir çalışmayı yürütüyoruz. Türkiye'mizin de en büyük sorunlarından biri eğitim. Temel eğitimden başlayarak çocuklarımıza faydalı olabilmek adına devlet, vatandaş el birliğiyle Türk Kızılay'ımızın üstlendiği okul boyama projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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