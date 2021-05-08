Türk Kızılay Karşıyaka Şubesi 2 bin kişiye iftar yemeği dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, Kadir Gecesinde 2 bin kişiye iftarlık ulaştırdı.

Karşıyaka Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya gelen Türk Kızılay gönüllüleri, hazırlanan yemekleri araçlara yükledi. Bölge genelinde ihtiyaç sahibi adresleri belirleyen ekipler 2 bin kişiye iftar yemeği dağıtmak için yola çıktı.

Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadir Gecesine özel bir dağıtım organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Sabah saatlerinde 280 gıda kolisi, 500 hijyen kiti, 480 kavurma ve kıyma dağıtımı yaptıklarını belirten Karadeniz, "47 araç ve 90 kişilik bir ekiple sahaya çıktık." dedi.

Gece saatlerinde de bir hastanede 200 kişilik sahur programı yapacaklarını dile getiren Karadeniz, gönüllülerin çoğunun gençler olduğunu ifade etti.

Ramazan ayının sonuna kadar yardım faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Karadeniz, "Elimizde yardımlarla toplamış olduğumuz çocuk kıyafetleri var. Bunların tamamı hazırlanmış bir şekilde arife gününü bekliyor. Ekiplerimiz de hazır. Arife günü bunların dağıtımını yapacağız." ifadelerini kullandı.