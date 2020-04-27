Türk Kızılay, Kayseri'de 5 bin aileye 13 bin pide dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Genç Kızılay Kayseri ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genç Kızılay Topluluğu üyelerinin, hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de ramazan dolayısıyla vatandaşlara 13 bin pide dağıttığı bildirildi.

ERÜ Genç Kızılay Topluluğu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayının ilk üç gününde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Türk Kızılay Kayseri Şubesi ekipleri, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı.

Gönüllüler, 9 mahallede yaklaşık 5 bin aileye 13 bin pide dağıttı. Türk Kızılayın çalışmasında İstanbul 17 bin ekmek dağıtımıyla ilk sırada yer alırken nüfusa göre bakıldığında, Kayseri şubesi 13 bin pide dağıtımıyla ikinci oldu.

Kırk gönüllünün yer aldığı çalışmada, mahallelerde sevinçle karşılanan ekipler, sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdikleri dağıtımları hem kendi hem de vatandaşların sağlıklarını korumak için yüksek hijyen önlemleriyle sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, ramazan pidesi dağıtımının ramazan boyunca süreceğini ve her fırsatta daha fazla aileye ulaşmaya çalışacaklarını belirtti.

Ramazan ayının hüzünlü ve buruk geçmesinden dolayı üzüntü duyan vatandaşların ihtiyaçlarını gidererek bu süreci en sağlıklı ve hızlı şekilde atlatabilmek istediklerini ifade eden Şekerci, gönüllülere teşekkür etti.