Türk Kızılay, Keban'da 115 eve giyim yardımı yaptı - Son Dakika

Türk Kızılay Keban Temsilciliği "Hilalin Gölgesinde" sloganıyla başlattığı ramazan ayı yardım faaliyetleri kapsamında, Keban ilçesinde 115 eve giyim ve ayakkabı yardımında bulundu.

Türk Kızılay Keban Koordinatörü Hasan Doğan, Kızılay Elazığ Şube Başkanlığının desteğiyle Keban İlçe Temsilciliği ve Genç Kızılay gönülleri ile Kızılay Keban Temsilciliğine ait Giyim mağazası ve Sosyal Marketinde 115 aileye giyim, ayakkabı ve hijyen malzemesi yardımda bulunduklarını söyledi.

Doğan, yardımların temininde destek olan Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'ya teşekkür etti.