Türk Kızılay Keban'da 176 aileye yardımda bulundu - Son Dakika
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Türk Kızılay Keban'da 176 aileye yardımda bulundu

25.04.2022 09:53
Türk Kızılay Keban'da 176 aileye yardımda bulundu

Türk Kızılay Keban Temsilciliği ilçede yaşayan 176 aileye gıda alışveriş kartı ile nakdi destek sundu.

Türk Kızılay Keban Temsilciliği ilçede yaşayan 176 aileye gıda alışveriş kartı ile nakdi destek sundu.

Türk Kızılay Keban Koordinatörü Hasan Doğan, bu yardımın "Hilal Olsun" projesi kapsamında Kızılay Elazığ Şubesinin desteğiyle 150 aileye 500'er lira gıda alıveriş kartı, 26 aileye de 500'er lira nakdi destek sunduklarını belirtti.

Yardımın Kızılay gönülleri aracılığıyla ailelere ulaştırıldığını ifade eden Doğan, "Bu zorlu günleri el ele vererek atlatacağız. Zaman birlik zamanı. İhtiyaç sahibi ailelere ramazan ayını rahat bir şekilde geçirmeleri için Kızılay'ın gönderdiği yardımları ulaştırmaya gayret ediyoruz." dedi.

Doğan, kendilerine destek olan Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve tüm gönüllülere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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