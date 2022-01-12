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Türk Kızılay Keban'da 2021'de 300 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Türk Kızılay Keban'da 2021'de 300 aileye gıda yardımı yaptı

12.01.2022 13:09
Türk Kızılay Keban'da 2021'de 300 aileye gıda yardımı yaptı

Türk Kızılay Keban Temsilciliği 2021 yılı faaliyetleri kapsamında ilçede 300 aileye gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılay Keban Temsilciliği 2021 yılı faaliyetleri kapsamında ilçede 300 aileye gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılay Keban İlçe Koordinatörü Hasan Doğan, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığının desteği ile 2021 yılında Keban'da 134 kişiye gıda paketi, 60 aileye gıda kartı, 250 çuval un, 240 kilogram et yardımını Genç Kızılay gönülleri ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

"İçinde bulunduğumuz zaman birlik zamanıdır. İhtiyaç sahibi ailelere Kızılay'ın gönderdiği yardımları ulaştırmaya gayret ediyoruz." diyen Doğan, Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

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Hisarcık, Kızılay, Keban, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Keban'da 2021'de 300 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Keban'da 2021'de 300 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika
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