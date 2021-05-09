Türk Kızılay Keban'da 250 aileye 250 çuval un ile et dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Keban'da 250 aileye 250 çuval un ile et dağıttı

Türk Kızılay Keban Temsilciliğince ilçede 250 aileye 250 çuval un ile et dağıtıldı.

Türk Kızılay Keban Temsilciliğince ilçede 250 aileye 250 çuval un ile et dağıtıldı. Türk Kızılayı Keban Koordinatörü Hasan Doğan, "Hilalin Gölgesinde" projesi kapsamında Kızılay Elazığ Şubesinin desteğiyle gerçekleştirilen yardıma ilişkin, 250 çuval un ile et dağıtımını Genç Kızılay gönülleri ile gerçekleştirdiklerini söyledi. "Bu zorlu günleri el ele vererek atlatacağız. Zaman birlik zamanı. Ülkemiz ve bütün dünya, şu anda virüs ile mücadele ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere ramazanda Kızılay'ın gönderdiği yardımları ulaştırmaya gayret ediyoruz." diyen Doğan, kendilerine destek olan Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve herkese teşekkür etti.

Son Dakika

Josef'in teşvik iddiasına Fenerbahçe'den sert yanıt: Beşiktaş'ı uyarıyoruz, sakın ama sakın!

Çatıda çırılçıplak güneşlenen adam, ekipleri harekete geçirdi

UEFA ve İngiliz hükümeti, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin taşınması için görüşme yapıyor

Elon Musk katıldığı televizyon programında Dogecoin şakası yapınca, kripto paranın değeri yüzde 30 düştü

Esnaf ve sanatkarlardan Ramazan Bayramı'na iki gün kala açılma talebi: Herkesin yüzü gülsün

Buzluktan çıkan tavuk ile yapılan keşkek facia getirdi! 2 kişi öldü, anne ve kızı yoğun bakımda

Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı

Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım