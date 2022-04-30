Türk Kızılay, Kerkük'teki ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı yaptı - Son Dakika

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 150 aileye giysi dağıttı.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Dağlı, "Türk Kızılay, mübarek ramazan ayı yardımları kapsamında Kerkük, Musul, Telafer ve Erbil'de ihtiyaç sahibi aileler, yetimler, geliri düşük öğrencilerin ailelerine giysi yardımı yaptı." dedi.

Kızılay yetkilisi, bayrama birkaç gün kala Kerkük'te 150 ihtiyaç sahibi öğrenci ailesine giyim yardımında bulunulduğunu aktardı.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi de Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılaya ramazanda öğrencileri ve ailelerini sevindirdiği için teşekkür etti.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Eğitim Bölümü Müdürü Kemal Muhammed, kıyafet yardımından Kerkük'ün Korya, Tisin, Musalla ve Bağdat Yolu semtlerindeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalandığını dile getirdi.

Muhammed, bayramın yaklaştığı bu günlerde yapılan yardımdan dolayı Türk Kızılaya minnettar olduklarını ifade etti.