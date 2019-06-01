Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Türk Kızılay Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı yaptı

39 dakika önce

Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı yaptı, System.String[]
Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımında bulundu.
Türk Kızılay'ın ramazan yardımı, Kerkük'te faaliyet gösteren Cihan İnsan Hakları Derneğinin koordinasyonuyla, kentteki 200 iç göçmen ve ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.
Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine, "Kerkük'te ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda ve giyim yardımı yaptık." dedi.
Dağlı, ramazan ayı boyunca Irak genelinde nerede ihtiyaç sahibi varsa oraya ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Ramazan ayının ilk günü 500 ailelik en kalabalık iftarı düzenledik ve ramazanın ortasında terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında anne ve babalarını kaybeden çocuklara iftar verdik." dedi.
Yardımların dağıtımına katılan Cihan İnsan Hakları Derneği Başkanı Leyla Hamavandi de kentte ırk, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin yıllardan beri iç göçmenlere kesintisiz yardım ve destek sunan Türk Kızılay'a teşekkür etti.
Türk Kızılay, Irak'ta, çatışmaların başladığı Haziran 2014'ten bu yana insani yardım çalışmaları yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:34 Kaynak: AA
Irak, Kerkük, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 19:13:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]