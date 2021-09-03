Türk Kızılay Kilimli Şubesi eğitim ve öğretime başlayan çocuklara kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika
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Türk Kızılay Kilimli Şubesi eğitim ve öğretime başlayan çocuklara kırtasiye yardımı yaptı

03.09.2021 01:51

Türk Kızılay Kilimli Şube Başkanı Hakan Çakır yaptığı açıklamada uzun bir aradan sonra 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına başlayan çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıttıklarını ifade etti.

Türk Kızılay Kilimli Şube Başkanı Hakan Çakır yaptığı açıklamada uzun bir aradan sonra 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına başlayan çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıttıklarını ifade etti.

Türk Kızılay Kilimli Şube Başkanı Hakan Çakır: "Genç Kızılay yönetimi ve gönüllü arkadaşlar ile birlikte sürekli istişare halindeyiz. Genç Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımın önerdiği bu fikri tereddütsüz onaylayarak hemen çalışmalara başladık. Bugün itibari ile ilk dağıtımı yaptık. Bundan sonrada çocuğumuza ulaşarak kırtasiye malzemeleri teslim edeceğiz. Rabbim hepsine başarılarla dolu eğitim öğretim hayatı nasip etsin. Emeği ve katkılarından dolayı Genç Kızılay yönetim kuruluna, gönüllülerimize ve bağış yapan hayırsever vatandaşlara teşekkür ederim" dedi. Meryem Demir

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Türk Kızılay Kilimli Şubesi eğitim ve öğretime başlayan çocuklara kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Kilimli Şubesi eğitim ve öğretime başlayan çocuklara kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika
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