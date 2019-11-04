Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Kilis Kan Bağış Merkezine ziyaret
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Kilis Kan Bağış Merkezine ziyaret

Türk Kızılay Kilis Kan Bağış Merkezine ziyaret

7 saat önce

Kilis İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Savaş Çağlayan, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Kilis Kan Bağış Merkezini ziyaret etti.

Türk Kızılay Kilis Kan Bağış Merkezine ziyaret, System.String[]

Kilis İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Savaş Çağlayan, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Kilis Kan Bağış Merkezini ziyaret etti.

Çağlayan, ziyarette, kurulduğu günden buyana gönüllük esasıyla çalışan Türk Kızılayın, milyonlarca ihtiyaç sahibinin yanında olduğunu belirtti.

Türk Kızılayın her zaman kara gün dostu olduğunu aktaran Çağlayan, Kilis Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz ve gönüllülerin haftasını kutladı.

Merkez Müdürü Dr. Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan da hazır bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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