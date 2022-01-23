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Türk Kızılay Kilis Şubesi yolda kalanlara kumanya dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Kilis Şubesi yolda kalanlara kumanya dağıttı

23.01.2022 16:08
Türk Kızılay Kilis Şubesi yolda kalanlara kumanya dağıttı

Türk Kızılay Kilis Şubesi ekipleri, kar nedeniyle Kilis-Hatay kara yolunda kalan sürücülere kumanya dağıttı.

Türk Kızılay Kilis Şubesi ekipleri, kar nedeniyle Kilis- Hatay kara yolunda kalan sürücülere kumanya dağıttı.

Türk Kızılay Kilis Şubesi, kentte etkili olan kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan, yazılı açıklamasında, zorlu kış şartlarında yolda mahsur kalan araç şoförlerine yardım etmek, onların yanında olduklarını hissettirmek için yollarda olduklarını belirtti.

Her koşulda halkın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kilis Kızılay Şubesi olarak Kilis ve çevresinde yolda mahsur kalan araç şoförlerimize yiyecek ve gıda yardımında bulunduk. Aynı zamanda ihtiyaçlarını sorarak elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalıştık. Biz büyük bir aileyiz ve her şartta her koşulda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Türk Kızılay Kilis Şubesi yolda kalanlara kumanya dağıttı
Türk Kızılay Kilis Şubesi yolda kalanlara kumanya dağıttı
Türk Kızılay Kilis Şubesi yolda kalanlara kumanya dağıttı
Türk Kızılay Kilis Şubesi yolda kalanlara kumanya dağıttı

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Kızılay, Kilis, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Kilis Şubesi yolda kalanlara kumanya dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Kilis Şubesi yolda kalanlara kumanya dağıttı - Son Dakika
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