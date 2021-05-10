Türk Kızılay, Kırgızistan'ın yardım çağrısına yanıt verdi - Son Dakika

Türk Kızılay, Kırgızistan'ın yardım çağrısına yanıt verdi

Tacikistan ve Kırgızistan sınırında yaşanan çatışmalardan etkilenen insanların yardımına Türk Kızılay koştu. Bölgeye personel sevk eden Kızılay, 10.000 insanın faydalanacağı yardım malzemesini de bölgeye ulaştıracak.

Tacikistan ve Kırgızistan sınırını ayıran Isfara nehrindeki Golovnoy adlı su şebekesinin kullanımı konusunda iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlık, 29 Nisan'da çatışmaya sebep olmuştu. Çatışmalar yüzünden birçok yerleşim yeri harap oldu, 250 kişi yaralandı, 31 Kırgızistan ve 8 Tacikistan vatandaşı ise hayatlarını kaybetti. Çatışmalar sonucu bölgede ortaya çıkan insani ihtiyaca müdahale kapsamında Kırgızistan Kızılayı'nın destek talebi neticesinde Türk Kızılay, 2 uzman personelini Kırgızistan'da görevlendirilerek insani yardım faaliyetlerine başlıyor. 582 bin liralık insani yardım yapılacak Türk Kızılay tarafında Kırgızistan'a yönelik insani yardım operasyonu kapsamında ilk etapta yaklaşık 332.000 Lira tutarında insani yardım malzemesi desteği verilmesi planlanıyor. Türk Kızılay tarafından Kırgızistan Kızılayı ile işbirliğinde yardım malzemesi dağıtımı yapılacak. Ayrıca Kırgızistan yetkili makamlarınca Türk Kızılay'a iletilen tıbbi yardım malzemesi ihtiyacı çerçevesinde de 250.000 Lira tutarında insani yardım malzemelerinin Türkiye'den temin edilerek Kırgızistan'a gönderilecek.

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