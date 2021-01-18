KIRIKKALE - Türk Kızılay, Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi 6 aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu - Son Dakika

KIRIKKALE - Türk Kızılay, Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi 6 aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu

18.01.2021 11:09

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi, hayırseverlerin katkılarıyla kentteki 6 ihtiyaç sahibi ailenin evlerinin kapsamlı onarımını yaparak, sıcak bir yuvada kışı geçirmelerini sağladı.

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi, hayırseverlerin katkılarıyla kentteki 6 ihtiyaç sahibi ailenin evlerinin kapsamlı onarımını yaparak, sıcak bir yuvada kışı geçirmelerini sağladı.

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi, rutin yardımlarının evleri oturulamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi 6 ailenin evinin tadilat ve onarımını yaptırdı.

Bazı evleri büyük oranda yenileyen, kimisinin çatısını, duvarını tamir eden veya iç tefrişatını yapan Türk Kızılay gönüllüleri, hayırseverlerin de katkı sağladığı çalışmalarda gönüllü olarak görev aldı.

Türk Kızılay Şube Başkanı Mustafa İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın görevinin sadece erzak yardımı dağıtmak olmadığını söyledi.

İnsanlara her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarına dikkati çeken İşler, şöyle konuştu:

"İnsanlara, barınma ihtiyaçları, sağlık ve ısınma problemleri, eğitimler veya diğer sıkıntılarla alakalı yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2020 yılında oturulamayacak şekilde evi veya oturacak hiç evi olmayan insanlara el atıldı ve ihtiyaçları tespit edildi. Önce Allah'a sonra hayırseverlere güvenerek yola çıkıyoruz, kasamızda şu kadar para var onu harcayacağız diye yola çıkmıyoruz. Önce Allah'a ve sonra Kırıkkaleli hayırseverlere güveniyoruz. Allah onlardan razı olsun."

İşler, yardımları hayırseverler, kadın ve genç gönüllüler ile yaptıklarını anlatarak, "6 evde tadilat ve onarım yaptık. Toplam 100 bin liraya yakın masraf ettik. Hayırseverlerimizin yanında genel merkezimizin de bize katkıları var. Allah bir yerde sebep veriyor. Bu işleri yaparken elde avuçta olsun da yapayım derseniz belki yıllarca beklersiniz ama teşebbüs edince Allah bir yerlerden vesile kılıyor." dedi.

Evi büyük oranda yenilenen Hülya Koşal ise Denizli'den geldiğini ve 2 yıldır Kırıkkale'de yaşadığını belirtti.

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi görevlilerinin bu süreçte çok derdini çektiklerini ifade eden Koşal, "Her şeyde bana destek oldular. Daha önce konteynerde oturuyordum. Onu kaldırdılar ve evimin yapımında çatıma kadar her şeyde yanımda oldular. Türk Kızılay sayesinde ev sahibi oldum. Bana babalık, abilik yaptılar ve desteklerini hiç esirgemediler. Yoksa bu karda kışta konteynerde oturuyordum. Ellerinden gelindiğin fazlasını yaptılar." ifadelerini kullandı.

Evinin tadilatı yapılan Serap Kamışçı da çatısının çok kötü aktığını ve sadece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım aldığını anlattı.

Daha sonra evinin tadilatı için Türk Kızılaya başvurduğunu ve o sırada hamile olduğunu aktaran Kamışçı, şunları kaydetti:

"Mahalleden komşular yardım ediyordu, temizliğe gidiyordum. Daha sonra Türk Kızılay A'dan Z'ye kadar bütün evin tadilatını yaptı. Çamaşır makinesi, televizyon, koltuk takımına kadar her şeyimi verdiler. Daha desteklerini yapıyorlar. Kömürüme kadar gönderiyorlar. Allah başkanımdan ve görevlilerden razı olsun."

KIRIKKALE - Türk Kızılay, Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi 6 aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu
KIRIKKALE - Türk Kızılay, Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi 6 aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu
KIRIKKALE - Türk Kızılay, Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi 6 aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu
KIRIKKALE - Türk Kızılay, Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi 6 aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu

Kırıkkale, Kızılay, Mevla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Türk Kızılay, Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi 6 aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu - Son Dakika


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