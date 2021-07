Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi bayram öncesi 500 aileye kıyafet dağıtımı yaparak ailelerin yüzlerini güldürdü - Son Dakika

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi her bayram olduğu gibi bu bayramda ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Bayram öncesi 500 aileye kıyafet dağıtımı yaparak ailelerin yüzlerini güldürdü.

"500 ailenin bayramlıkları Kızılay'dan"

Yapılan kıyafet yardımı ile ilgili bilgi veren Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler "Bayramın yaklaşması ile birlikte kendilerine ve çocuklarına kıyafet alamayan ailelerimize giysi yardımlarımız devam ediyor. tüm dünyada ve ülkemizde de görülen covid-19 pandemisinden dolayı zor günler yaşadığımız bu günlerde ailelerimizin her konuda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bir yandan erzak dağıtımları, et konserve dağıtımları, un dağıtımları sürerken diğer yandan bayramın yaklaşması ile kendisine ve ailesine bayramlık alamayan ailelerimize kıyafet yardımı yapıyoruz. Bu bayram 500 ailemizin bayramlıkları Kızılaydan. Bayramlık kıyafetlerini alan kardeşlerimizin ve çocuklarımızın sevinci her şeye değer"

"Her zaman yanımızdasınız"

Yapılan kıyafet yardımı ile ilgili duygularını dile getiren aileler, "Kızılay babamız gibi her ihtiyaçlarımıza koşuyor. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda bayramlıklarımızı Kızılay verdi. Kızılay'ı çok seviyoruz. Ne zaman bir sıkıntıya düşsek Kızılay yanımızda oldu. Bizimle bir babanın evladı ile ilgilendiği gibi ilgileniyor. Çocuklarıma bu bayram ne giydireceğim diye düşünürken yine yardımımıza Kızılay koştu. Maddi sıkıntılar çektiğim günlerde yanımda hep Kızılay var Allah C. C Kızılaydan ve bağışçılarından razı olsun. Bu bayramda çocuklarıma Kıyafetlerini Kızılay verdi" dedi. Ersin Atasayar

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.