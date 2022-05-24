Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi çocuklar ile bir araya gelerek Dinek dağında uçurtma şenliği düzenledi - Son Dakika

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi çocuklar ile bir araya gelerek Dinek dağında uçurtma şenliği düzenledi

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi çocuklar ile bir araya gelerek Dinek dağında uçurtma şenliği düzenledi
Son Güncelleme: 24.05.2022 08:38

" HAYALLERİM İLE UÇUYORUM " sloganı ile düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar keyifli anlar yaşadı. Türk Kızılay Kırıkkale şubesi şenlikte 150 uçurtma dağıtımı yaptı.

Uçurtma şenliği sırasında hedik, pamuk şeker, sandviç ikramında bulunuldu. Nasrettin hocanın gösterimleri ve Karagöz Hacivat oyununda yer aldığı şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Daha sonra şenliğe katılan Balışeyh Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu ile birlikte Göle Maya çalınmasından sonra uçurtma şenliği tüm coşkusu ile devam etti. Uçurtma şenliği ile ilgili açıklama yapanTürk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İŞLER şunları söyledi ;

" BİZ ŞENLİK DEDİK

ŞÖLEN OLDU ÇOK ŞÜKÜR "

Kızılay olarak hazırlamış olduğumuz HAYALLERİM İLE UÇUYORUM projemiz ile çocuklarımızın yüzünü güldürdük. Hazırlamış olduğumuz projemiz ile çocuklarımız Dinek dağında uçurtma uçurarak doyasıya eğlendiler.

Bu projemiz ile dezavantajlı aile çocuklarımıza ilimizde bulunan Denek dağındauçurtma şenliği ile Çocuklarımız uçurtmaların üzerine hayattaki hedef ve hayalleriniyazarak uçurtmalarını uçurdular.

" KARAGÖZ HACİVAT OYUNU"

Kızılay olarak şenliğimize katılan çocuklarımıza Karagöz Hacivatile yardım severlik ve Kızılay ile ilgili oyun oynatarak çocuklarımızı hem eğlendirdik, hem de yardım severliğiöğrettik.

" NASRETTİN HOCADAN GÖSTERİMLER "

Düzenlemiş olduğumuz uçurtma şenliğimizde yine çocuklarımız Nasrettin hoca gösterileri ile şenliğin tadını çıkardılar. Çocukları öğütleri ve gösterileri ile hem güldürdü hem düşündürdü. Daha sonra şenliğimize teşrif eden Balışeyh Kaymakamımız Sançar Batuhan Kurdu ile birlikte şenlik alanında bulunan göle maya çalındı. Vatan, millet, memleket, insanlık için, iyilik için dualar yapıldı, temennide bulunuldu.

" ŞENLİKTE PAMUK ŞEKER, HEDİK, EKMEK ARASI, MEYVESUYU İKRAM EDİLDİ "

Uçurtma şenliğimiz ikramlarımız ile devam etti. Şenliğimize katılım sağlayan çocuklarımıza ve ailelerimize şenlik boyunca hedik, pamuk şeker, ekmek arası , meyve suyu ikramında bulunduk.

" ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZ EVLERİNDEN ALINARAK ŞENLİĞİMİZE GETİRİLDİ "

Kızılay olarak engelli çocuklarımızı da unutmadık. Elli engelli çocuklarımızı ve ailelerini evlerinden alınarak şölen alanına getirildi. Görevli yardımcılarımız ile beraber onlarahususi ikramlarda bulunuldu. Ayrıca bir engelli çocuğumuz Valimiz Bülent TEKBIYIKOĞLU adına Balışeyh kaymakamına tüm engelli çocuklar adına ve Kızılay adına bir buket çiçek takdim etti.

" GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYAN KIRMIZIHİLALLİ UÇURTMALAR"

Dinek dağı uçurtma şenliğimize 500 kişi katılım sağladı. Bu kişilerden50 si engelli çocuğumuz olmak üzere toplam 300 çocuğumuz şenliğimize katılım sağladı. Çocuklarımızın anne ve babaları bugün çok mutlu oldular. Kızılay'a çokduaettiler. Birçok anne ilk defa böyle bir pikniğe geldiğini, ilk defa denek dağını gördüğünü çok mutlu olduklarını söylediler.

Bu organizasyonda bize desteğini esirgemeyen başta Kırıkkale Valisi BÜLENTTEKBIYIKOĞLUNA ,Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılıya ve programımıza teşrif eden Balışeyh Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu ya,

Gençlik ve Spor İl Müdürüne ve bize araç desteği veren

Kırıkkale Belediyesine, Milli Eğitim Müdürüne, İl Özel idaresine çok teşekkür ederiz.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi çocuklar ile bir araya gelerek Dinek dağında uçurtma şenliği düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi çocuklar ile bir araya gelerek Dinek dağında uçurtma şenliği düzenledi - Son Dakika
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