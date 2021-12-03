Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi 'Kızılay Engelsiz Kulüp' çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi 'Kızılay Engelsiz Kulüp' çalışmalarına devam ediyor

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi 'Kızılay Engelsiz Kulüp' çalışmalarına devam ediyor

03.12.2021 02:11

Engelsiz Kulüp Başkanına kendisi de görme engelli olan Günay Altındağ getiren Kızılay ilimizde yaşayan engelliler için çalışmalarını hızlandırıyor.

Engelsiz Kulüp Başkanına kendisi de görme engelli olan Günay Altındağ getiren Kızılay ilimizde yaşayan engelliler için çalışmalarını hızlandırıyor.

"Başkan Altundağ"

Engelliler için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Kızılay Kırıkkale Şube başkanı Mustafa İşler şunları söyledi; "Engelli kardeşlerimiz engellerinden dolayı çeşitli sorunlarla karşı karşıyalar. Hem insani hem vicdani hem de kurumsal kimliğimiz gereği engelli birey ve ailelerin sorunlarına karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar bilinci ile Türk Kızılay Kırıkkale şubesi olarak bu sorunları paylaşmak ve çözüme katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Toplumun en dezavantajlı grubu olarak engelli birey ve ailelerin sorunları hepimizin sorunlarıdır. Engeli ailelerin ne tür zorluklarla karşı karşıya olduklarını kısmen biliyoruz. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını çözmek ve onlara daha yaşanabilir bir yaşam sunmak için Engelsiz Kulüp Başkanlığına kendisi de görme engelli olan Günay Altundağ'ı getirdik.

"Engelsiz kulüp çalıştayı yapıldı"

Engelsiz Kulüp Başkanı Günay Altındağ hemen çalışmalarına başlayarak Genel Merkezin Ankara'da düzenlemiş olduğu engelsiz kulüp çalıştayına katıldı.

Yapılan çalıştay hakkında konuşan Günay Altındağ, "Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi Engelsiz Kulüp Başkanlığına gelmekten çok mutluyum. Kendimde ayrıca görme engelliyim. Engelli kardeşlerimizin problemlerini çok yakından biliyorum. Bu görevde devam ettikçe engelli kardeşlerimiz için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını daha iyi tespit edebilmek için Genel merkezimizin Ankara'da düzenlemiş olduğu engelsiz kulüp çalıştayına katıldım. Bu çalıştayda engelli kardeşlerimiz için yapılacak faaliyetler değerlendirildi. Engelli bireylerin istihdamı, erişilebilirlik, sağlık ve sosyal hayata katılım alanlarında sorunlar, mevcut durum ve çözüm önerileri ele alındı. Çalıştay gerekli fikir alış-verişin yapılması ve çözüm önerilerin konuşulması ile son buldu" dedi. Ahmet Ünal

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Kırıkkale, Kızılay, Engelli, Türk, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi 'Kızılay Engelsiz Kulüp' çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Erdoğan ve Zelenski arasında Ukrayna'nın NATO üyeliği konuşuldu
00:52 Zelenski ile görüşen Erdoğan: Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den ikili görüşme sonrası ortak açıklama
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den ikili görüşme sonrası ortak açıklama: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresini 2 yıla çıkarma gayretindeyiz
00:26 Arda Güler sosyal medya hesabından Real Madrid taraftarlarına teşekkür etti
00:22 Arda Güler'den Real Madrid taraftarına ilk mesaj: Santiago Bernabeu'daki ilk maçım için sabırsızlanıyorum
23:35 Mültecilerin geri dönmesini öngören iltica planı nedeniyle krize giren Hollanda'da hükümet düştü
23:31 Hollanda'da mülteciler hakkındaki politikada anlaşmazlığa düşen hükümet düştü
22:54 Sakarya'da dehşete düşüren görüntüler kamerada: Köpeğe mermi yağdırdı
22:52 Dehşete düşüren görüntü! Tartıştığı mekan sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 04:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi 'Kızılay Engelsiz Kulüp' çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement