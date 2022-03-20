Türk Kızılay Kırklareli Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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Türk Kızılay Kırklareli Olağan Genel Kurulu yapıldı

20.03.2022 16:07
Türk Kızılay Kırklareli Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nda şube başkanlığına yeniden Volkan Göç seçildi.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nda şube başkanlığına yeniden Volkan Göç seçildi.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okunan faaliyet ve denetim raporları ibraz edilerek oy birliği ile kabul edildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, genel kurulda yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ının çok önemli bir yardım kuruluşu olduğunu söyledi.

Türk Kızılayının insanların en zor anında yanında olarak ihtiyaç sahiplerine anne merhameti ve baba şefkatiyle yardımlarda bulunduğunu ifade eden Bilgin, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın herkesin yardımına koştuğunu dile getirdi.

Özellikle Ukrayna'da Türk Kızılayın verdiği mücadele ile kendi dininden olmayan milletlerinde çok yardım ettiğini belirten Bilgin, "Hepimize aslında bir insanlık örneği ve insanlığın nasıl olacağını yaşatarak ve yaşayarak gösteriyor. Kentimizde de 288 Kırım Tatar Türkünü ilimizde misafir ediyoruz. Burada misafirlerimizin tüm yemek iaşelerini Türk Kızılayımız karşılıyor." diye konuştu.

Türk Kızılayın her koşulda mazlumun yanında olmaya devam ettiğini aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Dünyada 16 çatışma bölgesi olduğunu görüyoruz ve bu 16 çatışma bölgesinin 13'ünün Türkiye'nin etrafında olduğunu görüyoruz. Ortadoğu'sundan Kafkaslarına… Burada Kızılayımız savaş dönemlerinde milletinin yanında, deprem dönemlerinde milletinin yanında, sel felaketlerinde milletinin yanında aynı zaman tüm doğal afetlerde yine milletinin yanında, salgın hastalıklarda yine milletinin yanında. Son dönemde koronavis ile mücadele kapsamında da Türk Kızılayın çalışmalarıyla Türkiye'nin nadir illerinde uygulanmıştır bu. 5 bin kişiye Türk Kızılayımız ramazan ayında sıcak yemek vererek insanlarımızın yanında olmuşlardır."

Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç de bir konuşma yaptı.

Daha sonra genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde şube başkanlığına tekrardan Göç, seçildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Kırklareli Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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