Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ten vekaleten kurban bağışı çağrısı - Son Dakika
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Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ten vekaleten kurban bağışı çağrısı

10.06.2022 09:18
Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ten vekaleten kurban bağışı çağrısı

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan vekaleten kurban bağışı kampanyasının başladığını bildirdi.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan vekaleten kurban bağışı kampanyasının başladığını bildirdi.

Göç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılay'ın 22 ülkede, 142 bin hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini belirtti.

Kurban bedelinin yurt içi 2 bin 475 lira, yurt dışı bin 475 lira olarak belirlendiğini ifade eden Göç, şunları kaydetti:

"Vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde, son derece hijyenik ortamlarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesilecek. Bu model sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma ya da kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak."

Göç, hayırseverleri bağış kampanyasına destek olmaya davet etti.

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Kaynak: AA

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