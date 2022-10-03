Kırklareli'nde Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika
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Kırklareli'nde Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

03.10.2022 18:56

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yaptığı konuşmada, bütün vatandaşları yürüyüş yapmaya davet ettiğini söyledi.

Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan korumak için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna değinen Ekici, "Kentleşme, şehirleşme son süratle devam ediyor. İnsanların aktiviteleri oldukça kısıtlanıyor. Bu nedenle insanların daha çok yürümesi, daha çok açık alana çıkması ve daha sağlıklı yaşamasını hepimiz destekliyoruz." dedi.

Tük Kızılay Kırklareli Şubesi Başkanı Volkan Göç ise yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kızılay üyeleri ve gönüllüler, gar binasına kadar yürüdü.

Katılımcılara yürüyüş sonrası elma ikram edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika

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