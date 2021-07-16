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Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Lefkoşa'daki tarihi binasına taşındı - Son Dakika

Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Lefkoşa'daki tarihi binasına taşındı

16.07.2021 20:30
Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Lefkoşa'daki tarihi binasına taşındı, System.String[]

Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) delegasyonunun restore ettiği tarihi hizmet merkezine taşındı.

Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) delegasyonunun restore ettiği tarihi hizmet merkezine taşındı.

Türk Kızılay KKTC Delegasyon Başkanlığı ve Kızılay Kültür Merkezi olarak kullanılacak tarihi binanın açılışı yapıldı.

Başkent Lefkoşa'da yer alan binanın açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, Senegal Kızılhaçı Başkanı Abdoul Azize Diallo ile bazı ülkelerden Kızılay ve Kızılhaç temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı açılış konuşmasında, önemli bir haftada olunduğunu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünün kutlanacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da KKTC'de olacağını söyledi.

Böyle anlamlı bir haftada insanlık için yapılan bütün çalışmaları selamladığını belirten Tatar, "Bu ülkede Kıbrıs Türkü çok acılar çekti, göçler ve mağduriyetler yaşadı. Bütün bu yaşananlar sırasında, çadırlarda yaşayan insanlarımızın imdadına Türk Kızılay yetişti. Ben de o günleri hatırlıyorum, insanın o acılı günleri mümkün değil. Türk Kızılay ordaydı." dedi.

Tatar, Türk Kızılay'ın her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ına yardımcı olduğunu hatırlatarak, bütün bu yardımların insanların ve KKTC halkının refahı açısından önemli olduğunu kaydetti.

KKTC olarak insan ve insan sevgisi için yapılan çalışmaları selamladıklarını ifade eden Tatar, bu ülkede eşitlik temelinde yaşamak istediklerini ve Türkiye'nin de buna destek verdiğini söyledi.

Tatar, açılışı yapılan binanın Lefkoşa için de bir kazanım olacağının altını çizerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'mizden gelen, bizim misafirlerimiz olan herkesi yürek dolusu sevgi ve saygılarımla bir kez daha kucaklamak istiyorum. Türkiye'den her gelen bizim misafirimizdir, kardeşimizdir. Bizim en acılı günlerimizde Türkiye ve Türk Kızılay vardı. Türkiye'den gelenlere, gelecek olan makam sahiplerine ve Türk büyüklerine kimsenin bir haksızlık, yanlış yapma hakkı yoktur çünkü bütün bu duygusallığın, muhabbetin ve samimiyetin arkasında Kıbrıs Türk halkının mücadelesi vardır." dedi.

Başbakan Saner, Kıbrıs Türk halkının tarihi misyonu içinde Kızılay'ın çok önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

"Küçük çocukken babamdan, annemden ve rahmetli nenemden hep Türk Kızılay'ının Kıbrıs Türk halkının sıkıntılı dönemlerinde gıda yardımlarını nasıl dağıttığını dinledim." diyen Saner, Kıbrıs Türk halkının yaptığı fedakar katkılardan dolayı Türk Kızılay'ını unutmasının mümkün olmadığını kaydetti.

"Artık o 1963-1974 arasındaki zorlu koşullar yok"

Büyükelçi Başçeri, Türk Kızılayın Lefkoşa'da hizmete sunduğu binanın açılışına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

1963-1974 yıllarının Kıbrıs Türkleri açısından zor bir dönem olduğunu ifade eden Başçeri, o dönemde Türk Kızılayın Ada ile Türkiye arasında köprü oluşturduğunu kaydetti.

Başçeri, "Yeni bina ile bağımsız ve hür KKTC'de Türk Kızılayın yeni görevleri olmaktadır. Artık o 1963-1974 arasındaki zorlu koşullar yok. Türk Kızılayının, Kıbrıs Türkü'nün gönlündekini yerini pekiştirerek devam edeceğine inanıyorum. Türk Kızılay ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ı çalışanlarına bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kızılay Genel Başkanı Kınık da "KKTC, her zaman 'serhat vatanımız' olarak kalbimizde ve yüreğimizin bir kenarında bulundu." dedi.

Kıbrıs Türk davasının uzun yıllardır savunulduğunu anımsatan Kınık, kendilerinin de Kıbrıs Türk davasına katkı yapmak ve Kıbrıs Türklerinin sesinin daha fazla duyulması için çalıştıklarını ifade etti.

Kınık, gerek toplum sağlığı ve güvenli kan temini hizmetlerinde gerekse toplumsal mukavemetin sağlanması noktasında, acil yardım, afete hazırlık ve toplumsal direnç temelinde yapılacak çalışmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay ile çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Açılan bu merkez, aslında tarihe vurulan ve ihya edilen güzel bir mekandır. Bu mekanın içerisinde insanlığın ıstırabını dindirecek, onun onurunu koruyacak yeni projeler, barış umutlarıyla ve insanlığa vereceğimiz önemli derslerle inşallah adını duyuracak." şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezen ve Senegal Kızılhaçı Başkanı Diallo da birer selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Türk Kızılay'ın yeni binasının açılışı için kurdele kesildi ve protokol konukları binayı gezdi.

Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Lefkoşa'daki tarihi binasına taşındı
Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Lefkoşa'daki tarihi binasına taşındı
Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Lefkoşa'daki tarihi binasına taşındı
Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Lefkoşa'daki tarihi binasına taşındı
Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Lefkoşa'daki tarihi binasına taşındı

Lefkoşa, Kızılay, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Lefkoşa'daki tarihi binasına taşındı - Son Dakika


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