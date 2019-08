Türk Kızılay konserve kurban etlerini 2,5 milyon kişiye ulaştıracak

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bağışlanan kurbanların etlerinin İzmir'deki kombinada işlendiğini belirterek, "Kavurma konservesi haline getirilen etleri yıl içinde ülkemizin bin noktasında ihtiyaç sahibi 2,5 milyon insana ulaştıracağız." dedi.

"Hilal Olsun Türkiye Kampanyası" kapsamında 181 bin 540 hisse kurban payını 51 ülkede 4,5 milyon insana ulaştıran Türk Kızılay, yurt içinde bağışlanan 66 bin 862 hisse kurbanın etini, konserve yapılması için Kemalpaşa ilçesinde bulunan et işleme ve konserve tesisine nakletmeye başladı.

Kızılay ekipleri ve veterinerler tarafından kontrol edilen karkas etler, bir gün boyunca 4 derecelik depolarda bekletiliyor. Yeniden kontrol edilen kurban etleri, kemiklerinden ayrılması için bir başka bölüme aktarılıyor.

Kurban etleri, burada yapılan işlemin ardından kıyma ve kavurma yapılmak üzere konserve hattına gönderiliyor.

Dev kazanlarda kavurma haline getirilen etler, 800 gram, 5 ve 10 kilogramlık konserve kutularına konuluyor. Etler, akredite edilmiş laboratuvarda analiz ediliyor. Sevkiyata uygun onayı alan konserveler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için Türk Kızılayın ülke genelindeki şubelerine gönderiliyor.

"İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüreceğiz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hilal Olsun Türkiye Kampanyası" kapsamında 180 bin hisse kurban payını 51 ülkede 4,5 milyon insana ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurban Bayramı boyunca yurt içinde ihtiyaç sahiplerine et dağıttıklarını hatırlatan Kınık, bağışlanan kalan payları ise ağırlıklı olarak konserve haline getirdiklerini belirtti.

Bağışlanan kurban etlerinin İzmir'deki et kombinasında işlendiğini aktaran Kınık, şöyle konuştu:

"Kavurma konservesi haline getirilen kurban etleri yıl içinde ülkemizin bin noktasında ihtiyaç sahibi 2,5 milyon insana ulaştırılacak. Kemalpaşa'da bulunan et işleme ve konserve tesisinde konservelerimizi Türk gıda mevzuatına uygun olarak pişiriyoruz. İnşallah yine ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüreceğiz. Kurban Bayramı'nı bir paylaşım ve şenliğe dünüştürüyoruz."

2 milyon kutu kavurma

Türk Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Murat Korkut ise et işleme ve konserve tesisinde 200 kişinin görev yaptığını anımsattı.

Kızılayın çok kutsal bir görev üstlendiğine işaret eden Korkut, şöyle konuştu:

"Kurban bağışlarını hijyenik ortamda işlemeye başladık. Konserve üretim süresi 5 ay devam edecek. Bu süre boyunca bin 500 ton kurban etini kavurma haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi insanlarımızla buluşturacağız. Tesiste yaklaşık 2 milyon kutu kavurma ve kıyma konservesi yapmayı planlıyoruz. Tessin günlük üretim kapasitesi ise 60 ton civarında."

Korkut, deprem bölgesi Denizli'nin Bozkurt ve Çardak ilçelerindeki 35 mahallede bayram öncesi 500 paket konserve dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

