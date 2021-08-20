Türk Kızılay Konya Şubesi Vatandaşlara Aşure Dağıttı

Türk Kızılay Konya Şubesi, Mevlana Müzesi önünde bulunan alanda Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram ederek, ağızları tatlandırdı.

Türk Kızılay Konya Şubesi her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam ediyor. Muharrem ayı dolayısıyla Türk Kızılay Konya Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları Mevlana Müzesi ve Selim Sultan Camii önünde yer alan meydanda Konyalı vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Muharrem Ayı ve Aşure Günü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay Konya Şubesi hafta boyunca Zafer Meydanı, Organize Sanayi, Kayalı Park, Alaeddin Civarı, Fuar Külttür Merkezi, Nene Hatun Parkı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunacak.

"Etkinlik yoğun ilgi gördü"

Türk Kızılay Konya Şubesi tarafından, Muharrem Ayı ve Aşure Günü etkinlikleri kapsamında dağıtılan aşure dağıtımında maddi ve manevi destek veren Konyalı iş adamlarına ve gönüllü vatandaşlar ile dağıtımda görev alan personele teşekkür edildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte ikram edilen aşureyi yiyen ve ağızlarını tatlandıran vatandaşlar ise Türk Kızılay Konya Şubesinin böyle bir etkinliğe imza atmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söylediler. Haber Merkezi

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