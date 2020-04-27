Türk Kızılay, Küçükçekmece'de pide ve su dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Küçükçekmece Şubesi, ramazan ayının ilk üç gününde ilçede bulunan toplam 21 mahallede 15000 pide ve 21000 adet su dağıttı.

Yardım dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Küçükçekmece Şube Başkanı Rafet Orhan, "Ramazan paylaşmaktır" diyerek çıktıkları yolda, Küçükçekmece ilçesinin tüm mahallelerine ramazan ayının ilk üç gününde ulaştıklarını belirtti.

Orhan, çalışmada görev alan herkese minnettar olduklarını ve Türk Kızılay olarak vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.