Türk Kızılay kurban eti dağıtımına başladı - Son Dakika

TÜRK Kızılay , vatandaşlar tarafından kurban vekaleti ile bağışlanan kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can , "Bu yıl kesilmiş olan kurbanlar yurt içinde 1 milyon 700 bin, yurt dışında da 2,5 milyon olmak üzere toplamda 4 milyon 200 kişiye dağıtılacak" dedi.

Türk Kızılay, 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganı ile yürüttüğü kampanya kapsamında 2020 yılı kurban vekaletlerinin kurban eti dağıtımına 81 ilde başladı. Ankara'da kurban eti dağıtımı Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can'ın katılımıyla gerçekleşti. Dağıtım öncesinde açıklamada bulunan Can, yurt içinde yaklaşık 50 bin, yurt dışında da 100 bin hisse hedeflerinin olduğunu belirterek, arife günü itibarıyla bu hedefi doldurduklarını söyledi. Genel Sekreter Can, "Vekaletle kurbanlarını bağışlayan bağışçılarımızın kurbanlarını kestik. Bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde kurban vekaletlerinin kesim işlemlerini tamamlamış olacağız. Bunları noter huzurunda, din görevlisi ve doktor kontrolünde gerçekleştiriyoruz. Türkiye dışında Tanzanya, Somali, Sudan, Güney Sudan, Kuzey Makedonya, Karadağ, KKTC, Pakistan, Afganistan Endonezya, Bangladeş, Bosna Hersek, Suriye, Yemen, Irak, Filistin, Gazze ve Kudüs kentlerinde toplamda 16 ülkede bu sene delegasyonlarımız aracılığıyla 100 bin hisse kesmiş olduk. Türkiye genelinde Adana, Ankara, Erzurum, Bingöl, Sivas, Denizli, Ağrı, Yozgat ve Diyarbakır'daki et ve süt kombinalarında kesimlerimiz gerçekleşti" dedi.

'4 MİLYON 200 BİN KİŞİYE DAĞITILACAK'Genel Sekreter Can, bu yıl kesilen kurbanların yurt içinde 1 milyon 700 bin, yurt dışında da 2,5 milyon olmak üzere toplamda 4 milyon 200 kişiye dağıtılacağını bildirdi. Can, "Bu yıl kesmiş olduğumuz kurbanların büyük bir çoğunluğunu özellikle Elazığ Van ve Bingöl depremi dolayısıyla mağdur olan insanlara ulaştırmaya çalışacağız. Bunun dışında 65 yaş üzeri ve kurban kesmemiş olanların hanelerine ulaştıracağız. Dinlenen etlerimizi bugün tüm illerimizde belirlediğimiz adreslere dağıtmaya başlayacağız. Hedefimiz et ve süt kombinalarında 121 derecede hazırlanmış kıyma ve kuşbaşılarımızı 18 ay raf ömrü olan konserve şekline getirerek temsilciliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız. Ankara'da ulaştırmayı düşündüğümüz yaklaşık 5 bin aile var" diye konuştu.İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITIM

Can'ın açıklamasının ardından kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere araçlara yüklendi. Daha sonra Genel Sekreter Can ve beraberindeki gönüllüler, Mamak ilçesinde kağıt toplayıcılığı yaparak hayatını sürdüren 5 çocuk annesi Ayşe Tonka'nın evini ziyaret edip, kurban etlerini teslim etti. Ziyarette Kızılay Ankara Kadın Kolları gönüllülerince düzenlenen bir kermeste elde edilen gelirlerle alınan tekerlekli sandalye de, Tonka'nın kas erimesi hastası olan çocuğu için hediye edildi. Türk Kızılay gönüllüleri, ardından Altındağ ilçesinde yaşayan ve torunu 3 yıl önce Şırnak'ta şehit olan Nezahat Çelikaslan'a kurban etlerini teslim ederek, bayramını kutladı.

- Ankara