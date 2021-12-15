Türk Kızılay Kütahya Şubesince 'Yerli Malı Haftası' dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıldı

Türk Kızılay Kütahya Şubesince 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıldı.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Kütahya Şubesinde bir araya gelen Kızılay Genç ve Kadın Gönüllüler, ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunan bir etkinliğe imza attı.

Kızılay Şubesinde gönüllüler tarafından el birliği ile paketlenen ev yapımı ürünler, Bahçelievler mahallesinde daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 40 ailenin evlerine teslim edildi.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Başkanı Semra Tozaraydın, Yerli Malı Haftasında yerli üretimin ve tüketimin bilinçli olarak artmasına dikkat çekmek, hafta süresince tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın önemini vurgulamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. İHA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.