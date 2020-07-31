Türk Kızılay, Kuzey Makedonya'da 3 bine yakın aileye kurban eti dağıtacak - Son Dakika

Türk Kızılay, Kuzey Makedonya'da keseceği bin 400 hisse kurbanın etini 3 bine yakın ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracak.

Türk Kızılay Kuzey Makedonya 2. Bölge Ekip Başkanı Fuat Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılayın gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasının devam etiğini belirtti.

Türkiye, Kuzey Makedonya ve dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılayın, kurban etlerini milyonlarca mazlumun sofrasına bugünden itibaren bayram boyunca ulaştıracağını ifade eden Emin, "Kuzey Makedonya'da bizler Üsküp başta olmak üzere Kumanova, Resne, Manastır gibi şehirler ve köylerinde 3000'e yakın aileye kurban etini ulaştırmış olacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasındaki zorlu yaşamda Kuzey Makedonya'daki halkın bir nebze de olsa yanında olmayı Kızılay olarak borç bildiklerinin altını çizen Emin, "Bugün burada da bu ihtiyacı gidermeye çalıştık. Umuyorum farklı durumlarda da Türk Kızılay yine Kuzey Makedonya'da farklı çalışmalarla yer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya'da kurban organizasyonu çerçevesinde yerel kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını belirten Emin, "Doğu Makedonya'daki kesim ve dağıtım organizasyonunda Kızılay, Doğu Makedonya Türkleri Derneğiyle iş birliği yapmaktadır. Üsküp ayağında da Merhamet Derneğiyle bu iş birliğini gerçekleştirmektedir." diye konuştu.