Türk Kızılay Manavgat'taki yangından zarar gören ailelere küçükbaş hayvan yardımı bağışında bulundu

Türk Kızılay, temmuzda Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında maddi zarar gören ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bazı ailelere 18 küçükbaş hayvan bağışında bulundu.

Kızılaydan yapılan açıklamada, 28 Temmuz'da Manavgat'ta çıkan orman yangınlarının bölgede büyük bir alana yayıldığı ve günler sonra kontrol altına alınabildiği hatırlatıldı.

Türk Kızılayın bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ve çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Afetzedeler için yardımlarına devam eden Kızılay, şubeleri aracılığıyla da vatandaşlara destek oluyor. Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından bağışlanan 18 küçükbaş hayvan, kura sonucu, Kızılay Manavgat Şubesi aracılığı ve İl Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle tespit edilen hak sahiplerine dağıtıldı. Ayrıca yangında evlerini kaybedip geçici kiralık evlere geçen ihtiyaç sahibi 2 aileye de gıda kolisi ve hijyen seti dağıtımı gerçekleştirildi. " AA

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