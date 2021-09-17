Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığınca işitme engellilere afet bilinci eğitimi verildi

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği tarafından imzalanan protokolle hayata geçen Önlemimi Alıyorum Engelimi Kaldırıyorum! " Şenlendirme Projesinde işitme engellilere afet bilinci ve ilk yardım eğitimi, işaret dili öğretmenlerin desteği ile verildi.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü "Önlemimi Alıyorum Engelimi Kaldırıyorum! " Şenlendirme Projesi kapsamında Manisa'daki işitme engelli bireylerin afet risklerine karşı hazırlıklı olmaları için afet bilinci ve ilk yardım eğitimi verildi. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen işaret dili öğretmenlerinin desteği eğitim verildi. Eğitim, görsel materyallerle desteklendi.

"Eğitimler sayesinde önlemlerini alabilecekler"

Verilen eğitimlerden bahseden Türk Kızılay Manisa Şubesi Halka İlişkiler Sorumlusu İnanç Nihan Erdoğan söz konusu projeyi hazırlarken İzmir depreminden çok etkilendiklerini söyledi.

Erdoğan, "Geçmiş günlerde imzalamış olduğumuz protokol kapsamında Manisa şubemizin düzenlediği şenlendirme projemizi artık aktif hale getirdik. İşitme engelli bireylerimizin bir afet anında nasıl müdahale etmeleri gerektiğine dair bir eğitim düzenledik. Akabinde ilk yardımın önemini de anlatıyoruz. Eğitimin sonunda katılımcılarımıza afet çantalarını ve sertifikalarını takdim edeceğiz. Geçen seneki İzmir depreminden yola çıkarak projeyi hayata geçirmeye karar verdik. İzmir depreminde karşı karşıya kaldığımız enkaz arama kurtarmalarında insanların işte sesimi duyuyor musun, bana yardım edin gibi haykırışlarına şahit oldum. Bizler engelsiz olarak kendimizi ifade edebiliyoruz ama maalesef işitme engelliler bunu ifade edemiyorlar. Enkaz altında sağ kalsalar bile kendilerini nasıl ifade edip kurtulabileceklerine dair biz burada ufak eğitimler vererek onların önlemlerini almalarını sağlayacağız" diye konuştu. Cüneyt Hasçelik

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